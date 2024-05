Wiener Gesundheitsverbund: 2023 leichtes Plus beim Personalstand

Der Wiener Gesundheitsverbund (Wigev) hat im vergangenen Jahr mehr Neuzugänge als Abgänge verzeichnet. Damit habe man erstmals seit 2021 wieder ein leichtes Plus beim Personalstand erzielt, berichtete Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb am Donnerstag im Zuge einer Pressekonferenz.

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) betonte am Donnerstag die Dringlichkeit des Themas. "Mir ist wichtig, dass alle Wienerinnen und Wiener ein Spitalsbett bekommen, wenn sie eines brauchen", sagte er. Das sei jedoch nur mit ausreichend Personal möglich. In Anbetracht des Fachkräftemangels, der nahezu alle Branchen in Österreich erreicht habe, sei das "durchaus eine Herausforderung", so Hacker. Die Stadt Wien setze jedoch aktiv Schritte, um diese Hürden zu bewältigen. "Wir können die Früchte noch nicht ernten, aber haben sie schon gesät", erklärte der Stadtrat auf der Pressekonferenz.

Ausbau der Ausbildungsplätze

Der Wigev führte den positiven Trend unter anderem auf ein dreiteiliges Maßnahmenpaket zurück. Besonders relevant in diesem Zusammenhang sei der Ausbau der Ausbildungsplätze im klinischen Bereich, hieß es. Die Ausbildungsstellen für Ärztinnen und Ärzte wurden seit 2022 um 17,6 Prozent erhöht.

Auch im Bereich Pflege und MTDG (Medizinische, therapeutische und diagnostische Gesundheitsberufe) wurden die Ausbildungsplätze, gemeinsam mit den Kooperationspartnern Fonds Soziales Wien (FSW) und FH Campus Wien, nahezu verdoppelt.