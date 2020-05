Wiener Gemeindespitäler: Beraterkosten steigen weiter an

Ungeachtet dessen steigen sie weiterhin stetig an. Das zeigen Anfragen, die die ÖVP an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker ( SPÖ) gerichtet hat. Demnach lagen die Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten für das Jahr 2018 bei knapp 18 Millionen Euro. Im Vorjahr kletterten sie auf rund 20,4 Millionen Euro, was einen Anstieg von rund 13 Prozent bedeutet.

Für den Voranschlag für 2020 ist eine weitere Steigerung auf insgesamt rund 21,7 Millionen Euro vorgesehen, wobei wie in den Jahren davor die reinen Beratungskosten den mit Abstand größten Anteil ausmachen (11,9 Millionen Euro).