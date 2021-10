Wiener Gemeinderat: Thema Kindergarten wurde für die ÖVP zum Bumerang

Die Proteste von Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen für bessere Arbeitsbedingungen haben am Donnerstag im Gemeinderat zu einem Schlagabtausch zwischen ÖVP und den restlichen Fraktionen geführt. Die Türkisen hatten dem Thema eine Aktuelle Stunde gewidmet, was zu Hohn aus Richtung SPÖ und FPÖ führte – habe Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) doch laut Chats ein Bundesland gegen die Nachmittagsbetreuung für Kinder „aufhetzen“ wollen.

„Ist das wirklich Zufall oder wollt ihr dieses Match Schwarz gegen Türkis in den Gemeinderat tragen?“, ätzte der blaue Klubchef Maximilian Krauss in Richtung ÖVP. Immerhin habe Kurz laut den Protokollen versucht, „1,2 Milliarden Euro an Bildungsgeldern zu verunmöglichen“.