Wiener Gebietskrankenkasse am Geld-Tropf

Misswirtschaft bei der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) orten die Neos. Sie stützen sich dabei auf eine Anfragebeantwortung aus dem Sozialministerium.

Nach Lesart der Neos bewahren die WGKK nur massive Subventionen vor dem Ruin. Diese stiegen in den vergangenen Jahren tatsächlich stetig an. So lag 2016 der Gesamteffekt aller Subventionen um rund 94 Millionen Euro höher als noch im Jahr 2010.

Diese Gelder speisen sich aus vier Töpfen: Vergütungen der Pharma-Industrie, Abgangsabdeckungen für das Hanusch-Krankenhaus der WGKK aus dem Wiener Gesundheitsfonds, Ersatz von Leistungsaufwendungen durch den Bund sowie Zuschüsse aus dem GKK-Ausgleichsfonds.

In allen vier Bereichen gab es seit 2010 deutliche Steigerungen. „Während sich andere Krankenkassen aus eigener Kraft sanieren konnten, ist die WGKK seit Jahren auf steigende Subventionen von außen angewiesen und allein nicht mehr überlebensfähig“, sagt Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker. „Der Selbstverwaltung fehlt jeglicher Mechanismus, der ein solches Missmanagement abstellt.“