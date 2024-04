Wiener FPÖ wählt Nepp heute erneut zum Obmann

Beim 37. ordentlichen Landesparteitag in der Messe Wien, der in der Früh bei Sonnenschein und Schnitzelsemmeln gestartet ist, werden auch EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky und Bundesparteichef Herbert Kickl das Wort ergreifen. Präsentiert wird auch ein "Leitfaden der Wiener Freiheitlichen".

Mit allerlei Österreich-, Wien- und Bezirksfahnen bestückt zog die Parteiprominenz mit Kickl und Nepp an der Spitze in den Saal ein, bevor eine Kurzversion der Bundeshymne abgespielt wurde. Am Programm stehen einige Reden, darunter von Vilimsky, Nepp und Kickl, am Nachmittag finden dann die Wahlgänge statt.