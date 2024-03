Aufregung um Angriffe auf Journalisten bei FPÖ-Demo in Wien

Die Wiener FPÖ rief am Donnerstag zur Demonstration "Favoriten hat genug" auf. Am Rande der Kundgebung kam es zu Übergriffen auf Journalisten , wie Videoaufnahmen zeigen.

Als Reaktion auf die Übergriffe beriefen die Grünen am Freitag eine Pressekonferenz ein. Nationalratsabgeordnete und Generalsekretärin Olga Voglauer ortete einen Angriff auf die Medienfreiheit.

Die Gewalt in der Sprache von Parteichef Herbert Kickl und der FPÖ führe am Schluss zu Gewalt in Taten. Dies sei auch kein Einzelfall, „das hat System“.

Kritik kam auch von den NEOS. „Freunde Putins und freie Presse - das passt nicht zusammen“, kommentierte der EU-Spitzenkandidat der Pinken Helmut Brandstätter.

Reporter ohne Grenzen fordert Konsequenzen

Fritz Hausjell, Präsident der Österreichsektion von Reporter ohne Grenzen (RSF), forderte von Demoveranstaltern und der Wiener Landespolizei Konsequenzen, der Vorfall sei „ein klarer Angriff auf die Pressefreiheit“.