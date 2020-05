Wiener FPÖ demonstriert am Mittwoch gegen Corona-Maßnahmen

Die Wiener FPÖ wird morgen, Mittwoch, gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstrieren. Die Kundgebung findet am Heldenplatz statt, wie Parteiobmann Dominik Nepp am Dienstag in einer Pressekonferenz berichtete. Anstoß dafür sei der Auftritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) im Kleinwalsertal gewesen, hieß es. Kritik setzte es aber auch für die Wiener Stadtregierung.

Zeichen für Normalität

"Es wird ein starkes Zeichen dafür sein, dass wir zurück zur Normalität wollen", sagte Nepp. An den Maßnahmen der Regierung ließ er kaum ein gutes Haar. Zunächst seien diese viel zu spät gesetzt worden, auch die Grenzschließungen seien zu langsam erfolgt. Dann hätten ÖVP und Grüne das Desaster in Ischgl kleingehalten und vertuscht. Der "Lockdown" wiederum sei genutzt worden, um Grund- und Freiheitsrechte einzuschränken.