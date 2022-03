"Wiener Fisch-Prozession" führt zu geschichtsträchtigen Orten der Stadt

Der früheren Fischnot hat Wien unter anderem die Ansiedlung der Kette „Nordsee“ zu verdanken, die 1899 ihre erste Filiale in der Stadt aufmachte.

Der erste Fischstand war im 2. Bezirk, sagt Zinganel. „Fisch ist koscher, darum war das jüdische Viertel ein guter Verkaufsstandort“. Am berühmtesten ist aber wohl das markant gelbe Gebäude am Naschmarkt – es ist darum auch eine Station bei der „Wiener Fisch-Prozession“, die am heutigen Freitag von 15 bis 18 Uhr von den beiden Männern organisiert wird. Kurzentschlossene können noch daran teilnehmen, für weniger Spontane gibt es andere „fischige“ Termine.

Musikalische Begleitung

Mit Funkkopfhörern ausgestattet geht es zu fisch-relevanten Orten in Wien, etwa zur Fischerstiege in der Inneren Stadt. Hier landeten einst Schiffe, um die Stadt mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Neben historischen und wissenschaftlichen Fakten – unter anderem erzählt von Hydrobiologin Christina Gruber – wird der Spaziergang mit (teils skurrilem) Anschauungsmaterial und Aktivitäten aufgepeppt.