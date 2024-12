Wiener Ex-Bürgermeister Häupl an Parkinson erkrankt

Dass ein Politiker – oder in dem Fall Ex-Politiker – private Mitteilungen über die Medien öffentlich macht, ist selten. Der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) ist am Samstag aber auf verschiedene Medien zugegangen, um über seine Parkinson-Erkrankung (siehe Infobox) zu sprechen. „Ich brauche keine Rederei“, begründete er seinen Schritt. „Ich kenne die Seelen mancher Wiener, die sagen: Jetzt zittert er, weil er zu viel G'spritzten getrunken hat. Dabei zittert man nur, wenn man auf Entzug ist, und nicht wenn man trinkt.“

Bei der Parkinsonkrankheit sterben Nervenzellen im Gehirn durch einen Mangel an Dopamin ab. Es kommt zum bekannten Muskelzittern und in der Folge auch zu Bewegungseinschränkungen

Vor etwa einem dreiviertel Jahr habe Häupl ein leichtes Zittern in der rechten Hand bemerkt. „Meine Frau ist ja bekanntlich Ärztin und hat dann gemeint, ich soll das untersuchen lassen“, sagt der 75-Jährige. Der aufgesuchte Neurologe habe dann eine leichte Form von Parkinson festgestellt. „Er hat zu mir gesagt, ich habe für Sie eine schlechte und zwei gute Nachrichten. Die schlechte ist: Sie haben Parkinson. Die beiden guten sind: Sie werden an der Krankheit nicht sterben und Sie werden nicht deppat.“

Natürlich sei der Schock am Anfang groß gewesen, mittlerweile aber habe er bemerkt, dass man „locker damit leben kann“, sagt Häupl. Er brauche keine Medikamente, habe keine Gedächtnislücken und keinen schleppenden Gang. „Ich kann auch schreiben und essen. Nur in den Ruhephasen ist ein leichtes Zittern da“, sagt er.

Neben dem Ex-Bürgermeister ist in der österreichischen Politik vor allem ein Name mit der Parkinsonkrankheit verbunden: Alois Mock, Ex-Vizekanzler und ÖVP-Chef. Die ersten Anzeichen seiner Erkrankung wurden am Abend der Nationalratswahl am 23. November 1986 öffentlich wahrgenommen.