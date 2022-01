Wiener Eistraum startet mit Maskenpflicht und Online-Tickets

Die tragbaren Abstandsmessgeräte, die im letzten Jahr jederm Sportler ausgehändigt wurden, werden in diesem Jahr allerdings nicht mehr verwendet, sagt Stadt Wien Marketing-Geschäftsführerin Gerlinde Riedl. Dieser „Community Distance Marker“ leuchtete und piepste, sobald sich Hobbysportler aus unterschiedlichen Haushalten am Areal näher als zwei Meter kamen. Diese seien in der vorjährigen Saison ein zentrales Element des Sicherheitskonzeptes gewesen, da damals die Mindestabstände auch gesetzlich vorgeschrieben waren, so Riedl. „Heuer gelten am Eistraum die 2G-Regel und Maskenpflicht.“

Online Tickets sind 10 Prozent günstiger

Neu ist in diesem Jahr hingegen, dass die Eintrittskarten nun nicht nur an Ort und Stelle bei den Kassenschaltern und -automaten gekauft werden können, sondern auch über den neu gestalteten Webshop. Wer online kauft, bekommt einen Rabatt von zehn Prozent. Mit dem QR-Code-Ticket am Smartphone können die Besucherinnen und Besucher dann direkt an den Drehkreuzen vor der Eisfläche kontaktlos einchecken. Ab Betreten der Eisfläche ist das neue Ticket für vier Stunden gültig. Um Anstellschlangen heuer zu vermeiden, wurde auch das Pfandsystem auf die herkömmlichen Eintrittskarten abgeschafft.

Der Wiener Eistraum ist bis 6. März täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Die Vier-Stunden-Karte kostet für Erwachsene 8,50 Euro (Online-Shop 7,65 Euro) bzw. für Kinder 6 Euro (Online-Shop 5,40 Euro). Es gibt auch einen Schlittschuhverleih und 40 „brandneue“ Eislaufhilfen für Anfänger, hieß es in der Aussendung.