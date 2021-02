Saisonende für den Eistraum und Verlängerung für den Eislaufverein bis März

Was diesen Winter in den Bundesländern das Skifahren war, war in Wien das Eislaufen: eines der wenigen Dinge, die man während des Lockdowns tun konnte. Aus diesem Grund – und weil der Rathausplatz wegen der Absage des Christkindlmarkts ohnehin verfügbar war – hat der Eistraum diese Saison bereits am 24. Dezember begonnen (und nicht wie üblich nach Weihnachten). Ab morgen wird der Eislaufplatz nach 66 Tagen Betrieb abgebaut.

In dieser Zeit sind rund 200.000 Besucher vor dem Rathaus Schlittschuh gelaufen, teilte der Veranstalter, das Stadt Wien Marketing, mit. Ein Besucherrekord ist sich damit wieder nicht ausgegangen. Angesichts der Corona-Beschränkungen war das allerdings auch nicht erwartbar: Statt der üblichen 2.400 Besucher durften zu Beginn nur 1.200 gleichzeitig aufs Eis. Anfang Februar wurde nochmals auf 600 reduziert.