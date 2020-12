Sturm und Bewegungsdrang: Lange Schlangen beim Wiener Eistraum

„Wir informieren die Besucher über die längeren Wartezeiten, aber abweisen mussten wir noch niemanden, der sich angestellt hat“, betont Noah Schönhart vom Stadt-Wien-Marketing. 1.200 Personen dürfte man einlassen, diese Grenze habe man bisher noch nicht erreicht. Um künftig die Wartezeiten beim Einlass zu reduzieren, werden aber die Registrierungsstellen aufgestockt.

„Wir freuen uns, dass das Angebot so genutzt wird“, sagt Schönhart. Es gehe nicht darum, an Zahlen aus den vergangenen Jahren heranzukommen, sondern: „Es geht jetzt darum, ein Bewegungsangebot zu schaffen. In einer Großstadt gibt es da nicht so viele Möglichkeiten.“