Wir warten noch eine Woche ab, wie die Corona-Bestimmungen aussehen“, heißt es vonseiten des Stadt Wien Marketing, das den Eistraum organisiert. Man gehe aber davon aus, dass das Areal am 19. Jänner öffnen kann.

2021 öffnete man verfrüht am 24. Dezember, mit Baum in der Mitte und dem „Corona-Piepserl“ – einem Gerät, das den Abstand zwischen den Menschen messen konnte und piepste, wenn man anderen zu nahe kam. „Vergangenes Jahr gab es eine Abstandsregel, wenn diese heuer nicht gilt, wird das Piepserl nicht notwendig sein“, heißt es.