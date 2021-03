Wiener Einwanderungsbehörde bekommt zusätzliches Personal

Die MA 35, die Wiener Einwanderungsbehörde, steht seit Jahren in der Kritik. Vor allem lange Verfahrensdauern sorgen für Unmut, neben Betroffenen hatten auch der Stadtrechnungshof und die Volksanwaltschaft wiederholt Missstände angeprangert.

Politisch hatten nicht zuletzt die Neos wiederholt eine Reform der Behörde gefordert, die folglich auch im rot-pinken Regierungsabkommen festgeschrieben wurde. "Effizienter, transparenter, rascher und serviceorientierter" solle die Abteilung werden, heißt es im Koalitionspakt.

Personalpaket

Am Freitag präsentierten Neos-Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und der Leiter der MA 35, Georg Hufgard-Leitner, nun die ersten Pläne für den "strukturierten Weiterentwicklungsprozess". In einem ersten Schritt der "Soforthilfe", so Wiederkehr, werden bis Herbst 50 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt - damit wird der Personalstand um mehr als zehn Prozent aufgestockt.