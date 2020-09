Bürgermeister Ludwig sieht Kontrollen in Klubs als "sehr positiv"

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erklärt zu Beginn, dass es eine neue Teststrategie für Kindergartenkinder geben soll. Diese wird mit Experten in den kommenden Wochen erarbeitet.

Zudem erklärt Ludwig das Vorgehen rund um die Gästeregistrierung in der Gastronomie. "Es ist das gelindere Mittel als eine Vorverlegung der Sperrstunde", meint der Bürgermeister.

Konsequentes Durchgreifen

Was Ludwig nicht akzeptiert, ist, wenn sich Klubbesitzer nicht an die Vorgaben für die Nachtgastronomie halten. "Ich sehe das sehr positiv und bin sehr dankbar dafür, dass die Polizei hier konsequent kontrolliert. Mittlerweile sind es 60 Klubs die kontrolliert wurden."

Für den Stadtchef geht es hier um Disziplin und dass sich auch die Klubbesitzer an die Regelungen halten müssen. "Und darum finde ich es gut, dass so kontrolliert wird." Es geht für den Bürgermeister darum, dass mit diesen Maßnahmen ein zweiter Lockdown verhindert werden kann.

Auch Polizeipräsident Gerhard Pürstl äußert sich zu den Kontrollen. Er erklärt, wie die Arbeit der Wiener Polizei aussieht. "Wir kontrollieren, ob die Menschen sich an die Regelungen halten. Wie zum Beispiel die Konsumation bei festgelegten Sitzplätzen. Aber wir kontrollieren auch, dass nicht zu viele Menschen in einem Raum sind."

Am vergangenen Wochenende gab es 460 Kontrollen. In der Nacht von gestern auf heute kamen noch einmal fast 300 hinzu. "Am letzten Wochenende haben wir etwas mehr als 100 Anzeigen gemacht und da sieht man, dass es Missstände gibt und dass einige Menschen sich nicht an die Maßnahmen und Regeln halten wollen."