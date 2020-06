Wiener Budget hat erstmals seit 2007 einen Überschuss

Eine Prognose für das heurige Jahr sei hingegen noch schwer möglich, betonte er. Er wolle darum keine Prophezeiung wagen, ob etwa ein Nulldefizit möglich sei oder wie hoch, falls nötig, neue Darlehen ausfallen würden: "Das wäre unseriös."

Das laufende Jahr sei sehr herausfordernd. Man werde die Lage von Monat zu Monat neu bewerten.

Kritik von der Opposition

„In zehn Jahren Rot-Grün hat sich Wiens Gesamtschuldenstand auf rund 7 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Mit ausgelagerten Unternehmen sind es sogar 10 Mrd. Euro. Dieses erste und einzige rot-grüne ausgeglichene Budget kommt bei diesem Rekordschuldenstand viel zu spät", kritisiert ÖVP-Stadtrat Markus Wölbitsch.

Untermauert wird die Kritik der neuen Volkspartei Wien durch mehrere Berichte des Wiener Stadtrechnungshofes, die in jüngster Zeit publiziert wurden. Trotz der günstigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Vergangenheit gibt es in der Wiener Budgetpolitik wenig Spielräume für Investitionen und Schuldentilgung, so die ÖVP in einer Aussendung.