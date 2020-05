Für Brauner sind Schulden "absolut überschaubar"

Nicht nur im Bund wird über die Finanzen diskutiert: Am Montag hat die zweitägige Debatte im Gemeinderat zum Budgetvoranschlag 2014 begonnen. Dieser sieht eine Neuverschuldung von rund 289 Millionen Euro vor. Finanzstadträtin Renate Brauner ( SPÖ) nutzte den Anlass, um den für heuer prognostizierten Schuldenstand von 4,57 Milliarden. Euro als eine noch immer „absolut überschaubare Größe“ zu verteidigen.

Bei einem Brutto-Regional-Produkt von 78 Mrd. Euro betrage die Verschuldungsquote 5,4 Prozent – die kritische Grenze liege bei 60 Prozent, erklärte Brauner in ihrer dreiviertelstündigen Budgetrede. „Davon sind wir meilenweit entfernt“, unterstrich sie und versicherte, dass Wien wirtschaftlich gesund sei.

Inklusive der für kommendes Jahr veranschlagten 289 Mio. Euro an Neuschulden wird der Gesamtschuldenberg dann bis Ende 2014 auf mehr als 4,8 Mrd. Euro angewachsen sein. Dabei betonte Brauner auch: „Ich bekenne mich zur maßvollen Aufnahme von Fremdmitteln.“ Dabei verwies sie auch auf die Meinung von Ökonomen, wonach bei Konjunkturschwäche und in Notsituationen neue Schulden gerechtfertigt seien. Bestimmte öffentliche, kreditfinanzierte Investitionen etwa in Verkehr oder Bildung könnten nämlich Wachstum und Wohlstand sogar fördern.