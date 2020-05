Wien will Konjunktur weiter ankurbeln

Betrachtet man die Schwerpunkte Wiens für 2014, wird schnell klar, dass sich vor allem die Bauwirtschaft freuen darf:

Im Bereich Bildung wird um 10,9 Prozent mehr Geld fließen, die Wohnbauförderung bekommt 11, 2 Prozent mehr, der Bereich Soziales um 17,2 Prozent mehr. Das Plus im Bereich Bildung geht vor allem für neue Schulbauten auf, im Bereich Soziales wirkt sich der Ausbau von Pflegezentren aus. Aber auch in die Infrastruktur wird investiert: „Durch große Bauprojekte, wie der U1-Ausbau Richtung Süden oder die U4-Modernisierung, werden zahlreiche Arbeitsplätze in Wien und der ganzen Region gesichert“, sagte Brauner.

Die Ausgaben für Kunst und Kultur werden dagegen nur um 3,71 Prozent steigen, die Personalkosten sollen annähernd gleich bleiben.

Dass es noch besser geht, beweist am selben Tag die Tiroler Landesregierung. Wie im Vorjahr hat man sich dort für 2014 auf ein ausgeglichenes Landesbudget geeinigt. Die Gesamtverschuldung in Tirol liegt bei 271,5 Millionen Euro, also 380 Euro pro Kopf. Natürlich müssen im Vergleich mit Wien auch die Tiroler Städte und Gemeinden eingerechnet werden. Aber auch dann ist Tirol an der Spitze, Wien nur im Mittelfeld.