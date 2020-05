Wiener Berufsfeuerwehr rettete Babykatze aus dem Motorraum eines Autos

Ein ungewöhnliches und vor allem gefährliches Versteck hatte sich eine Katzenmutter für ihren Nachwuchs ausgesucht: Polizeibeamte bemerkten am frühen Freitagabend Katzenlaute, die aus dem Motorraum eines geparkten Autos in der Porschestraße in Wien-Liesing drangen. Die Beamten verständigten die Feuerwehr.