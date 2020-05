Mollardgasse: 75-Jähriger bei Zimmerbrand gestorben

Ein älterer Mann ist Freitagfrüh bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Wien-Mariahilf ums Leben gekommen. Als die Berufsfeuerwehr Wien in der Mollardgasse eintraf, drang bereits dichter Rauch aus den straßenseitigen Fenstern der Wohnung.

Die Wohnung stand bereits in Vollbrand. Ein Teil der Eingangstüre zu der Wohnung war durchgebrannt, das Stiegenhaus ab dem dritten Stock war voll Brandrauch. Der Brand wurde mit einer Löschleitung über das Stiegenhaus und einer zweiten über die Drehleiter von außen bekämpft.