Floridsdorf: Betrunkener ohne Maske randalierte in Tankstelle

Ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einer Tankstelle in Wien-Floridsdorf randaliert haben. Der 33-Jährige, der keinen Mund- und Nasenschutz trug, ließ sich auch nicht beruhigen, als die Polizei eintraf.

Im Gegenteil: Der Verdächtige verhielt sich äußerst aggressiv, bedrohte die Beamten mit dem Umbringen und beschädigte durch mehrere Tritte einen Polizei-Streifenwagen. Er wurde schließlich festgenommen und befindet sich in Haft.

