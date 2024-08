Rote Vorzeigestadt: Wie gut ist Wiens Wohnbau-Politik tatsächlich?

„Der von Progressiven gelobte kommunale soziale Wohnbau in Wien, verdrängt die Armen“ war vor wenigen Tagen in einem Artikel von The Economist zu lesen. Die harsche Kritik ist sehr ungewöhnlich, da sind sich Branchenkenner einig. Schließlich ist Wiens Wohnbaupolitik sonst sehr verwöhnt, was internationale Medienberichterstattung betrifft. Immer wieder wird sie als Vorzeigebeispiel herangezogen und schaffte es schon mehrmals in renommierte Medien wie die New York Times. Und das liegt nicht nur (aber auch) an der ausgefeilten Marketingstrategie der Stadt rund ums Wohnen.