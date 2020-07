Wien will die Hausmeister zurück

Kosten

Die Hausbetreuung kostet monatlich rund 2 Cent/ mehr als das Leistungsentgelt einer regulären Fremd-Hausbetreuung. Bei einer durchschnittlichen Wohnung mit 66 sind das 1,32 Euro pro Monat.

Verdienst

Die Wiener Hausbetreuer werden nach dem geltenden Kollektivvertrag der Gebäudereiniger entlohnt. Der Mindestlohn beträgt 1491,25€, zuzüglich leistungsgerechter Überzahlung.

Angestellte

Derzeit sind 217 Wiener Hausbetreuer in den Gemeindebauten beschäftigt. 82 wohnen direkt in der Anlage, in der sie arbeiten, 135 maximal 300 Meter entfernt.