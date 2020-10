Wien-Wieden: Mutmaßliche Einbrecherin in Lokal erwischt

In der Nacht auf Donnerstag wurde im Bereich der Favoritenstraße in Wien-Wieden in ein Geschäft eingebrochen. Als die Polizei dort eintraf, war schon der Lokalbetreiber vor Ort und meinte, dass sich eine unbekannte Person in dem Geschäft befinden würde.

Verdächtige wollte fliehen

Die Polizisten durchsuchten die Räumlichkeiten und stießen auf eine 20-jährige Slowakin. Die Verdächtige versuchte noch zu flüchten und sperrte sich laut Polizei in der Toilette des Lokals ein. Erst nach mehreren Aufforderungen soll sie herausgekommen sein. Sie soll Einbruchswerkzeug und Drogen dabeigehabt haben.

Die Polizisten nahmen die Frau fest und zeigten sie wegen des Einbruchsdiebstahls und nach dem Suchtmittelgesetz an. Sie befindet sich in einer Justizanstalt.