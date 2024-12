Wien: Weitere Tür-Pannen auf der neuen U2

Die neue U2 kommt nicht richtig in Fahrt: Zwei Wochen nach der Wiedereröffnung der Stammstrecke zwischen Karlsplatz und Schottentor sorgen die neuen Bahnsteigtüren immer noch für Probleme und damit für einen holprigen Start der lila Linie.

Schon am Eröffnungstag am 6. Dezember waren ja einige Module defekt und mussten abgesperrt werden; später sorgten die teilweise asynchron öffnenden Innen- und Außentüren für Verzögerungen, Pannen und Fahrgast-Frust; danach wurde durch KURIER-Recherchen bekannt, dass ganze Züge in die nächste Station weiterfahren müssen, wenn die korrekte Halteposition verpasst wird.

Und nun wurden zwei weitere, kurios anmutende Vorfälle publik: „Wir bitten um Geduld!“ So wurde dem KURIER ein Video von einem U2-Stopp in der Station Rathaus (Richtung Seestadt) zugespielt – es ist Mittwoch, kurz vor 9 Uhr. Darin ist deutlich zu sehen, dass zwar die Innentüren geöffnet sind und die Halteposition der Garnitur exakt stimmt, dennoch bleiben die Bahnsteigtüren zu. Es kann also niemand ein- und aussteigen. Nach einiger Zeit meldet sich der U-Bahn-Fahrer: „Wir bitten um Geduld!“. Erst nach minutenlanger Zwangspause erfolgt die Weiterfahrt. Rückwärtsmanöver am Karlsplatz Von einem „skurrilen Vorfall“ berichtet indes auch die Tageszeitung „Heute“: Demnach sei eine U2 sogar rückwärts in die richtige Halteposition gefahren, nachdem die Garnitur zu spät abgebremst habe und die Bahnsteigtüren daher nicht öffnen konnten. Allerdings „rückwärts“ nur aus Sicht der Fahrgäste, denn der Fahrer sei zuvor ans andere Zugende marschiert, um aus seiner Sicht ein Stück vorwärts zu gleiten. „Echtes“ Rückwärtsfahren ist laut Wiener Linien im U-Bahn-Betrieb nämlich gesetzlich untersagt.