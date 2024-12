Das Comeback der U2: Glückliche Fahrgäste und langsame Türen

Dreieinhalb Jahre lang war der U2-Abschnitt zwischen Schottentor und Karlsplatz gesperrt. In der Zeit wurde die Strecke auf den vollautomatischen Betrieb der U5 vorbereitet, die ab 2026 hier unterwegs sein soll.

Am Freitag fand dann das Comeback der U2 statt, wie die Wiener Linien selbst die Rückkehr der Stammstrecke auf den Anzeigetafeln in den Stationen titulierten. Und auf dieses Comeback haben sich die Wienerinnen und Wiener sichtlich gefreut. Wie man es beispielsweise auch von der Einführung des X–Wagens kennt, wurden am Freitag zahlreiche Videos und Fotos von den neuen Türen gemacht, Leute blieben stehen, um den U-Bahnen beim Vorbeifahren zuzusehen. „Die U2 ist mir schon abgegangen“, sagt Renate. Dass sie wieder bis zum Karlsplatz fahren könne, sei eine „Erleichterung“.