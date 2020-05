Weitere Ampelpärchen kommen

Die neuen Wiener Ampelpärchen könnten bald Nachwuchs bekommen. Die breite internationale Berichterstattung brachte Maria Vassilakou auf den Geschmack: "Nach Ablauf der begleitenden Studie sind punktuelle Ausweitungen möglich", lässt sie über ihr Büro ausrichten. Auch neue Sujets soll es geben, teilte Vassilakou mit.

Vorschläge dafür gäbe es genug: In den sozialen Netzwerken kursieren bereits mehrere Sujets. Das geht von Rollstuhlfahrern, über eine Frau mit Hund bis hin zu Superman. Dazu kommen Merchandise-Produkte: Die ersten T-Shirt können ab Mittwoch in der Wiener Planungswerkstatt zum Selbstkostenpreis erworben werden. Auch an einer eigenen Merchandise-Linie wird bereits gearbeitet. "Das Hauptziel der Aktion, Ampeln stärker ins Bewusstsein zu rücken, ist mehr als erreicht worden", sagt ein Sprecher Vassilakous. "Vorerst haben wir einmal 2000 Stück bestellt", hieß es am Mittwoch aus dem Büro der Verkehrsstadträtin.