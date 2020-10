Neos bekräftigen Regierungswunsch und suchen öffentlich einen Bundesrat

Der 30-Jährige erneuerte auch die bereits mehrfach geäußerten "roten Linien" für Regierungsverhandlungen: Es brauche mehr Geld für Bildung, sinnvolle Maßnahmen, um Arbeitsplätze zu schaffen und Betriebe zu unterstützen, konsequenten Klimaschutz und eine transparentere Stadt.

Bundesrat ausgeschrieben

Wiederkehr kündigte ebenfalls an, den ihnen aller Voraussicht nach zustehenden Sitz im Bundesrat öffentlich ausschreiben. Bis kommenden Sonntag kann sich jeder in Wien passiv Wahlberechtigte bewerben, am Ende entscheiden der neue Rathausklub und der Landesvorstand sowie eine Mitgliederversammlung, wobei das Mitgliedervotum zu zwei Dritteln ausschlaggebend ist. Das Prozedere scheint ungewöhnlich, entspricht aber den Vorgaben in der Neos-Satzung.

Keine Neuigkeit gab es an anderer Stelle: Sollten die Neos in der Opposition bleiben, werden sie den Posten eines nicht-amtsführenden Stadtrats ablehnen, so ihnen einer zusteht, sagte Wiederkehr. Die Liberalen wollen eine Abschaffung des Amtes, diese müsste jedoch der Bund beschließen.