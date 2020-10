Wien-Wahl: Grüne Enttäuschung in Hoffnungsbezirken

Bei der Eröffnung der Kühlen Meile in der Zieglergasse zeigte sich Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter noch an der Seite der grünen Parteichefin Birgit Hebein. Wenig später stritten die beiden intern nicht nur über die Kühle Meile. Auch die Parteichefin selbst ist in der eigenen Partei zunehmend umstritten. Das hängt nicht nur mit ihrem Führungsstil zusammen. Auch die permanenten Angriffe der SPÖ auf die Grünen-Chefin macht manchen mürbe. Viele Rote wollen nach den Alleingängen Hebeins nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten.

Geschadet haben dürfte Hebeins Performance den Grünen auch in so manchem Bezirk. Wer einen genaueren Blick auf die Endergebnisse der Bezirksvertretungswahlen wirft, dem zeigt sich: Die Grünen sind – freilich nach der in den meisten Bezirken aussichtslosen FPÖ – die großen Verlierer. Das Ergebnis ist zwar ein ausgeglichenes – nach der Wahl stellen die Grünen ebenso wie vor der Wahl in drei Bezirken die Vorsteher –, eine wirklich gute Bilanz ist das dennoch nicht.

Angriff auf rote Bezirke

Verloren hat man vor allem im Duell mit der SPÖ. Im Vorfeld der Wahl haben die Grünen in mehreren Innenstadtbezirken zum Angriff auf die regierende SPÖ geblasen: auf der Wieden, in Margareten (wo die SPÖ sogar mit einem offen ausgetragenen internen Streit Wahlhilfe leistete), in Mariahilf, am Alsergrund. Vier Bezirke also, in denen sich die Grünen Chancen ausrechneten – vier Mal wurde nichts daraus.

Und das, obwohl die Grünen noch bei der Nationalratswahl 2019 in allen der genannten Bezirken den ersten Platz erringen konnten.