Wien-Wahl: Dirndl-Bündnis oder Solo für Ludwig?

Rechenstunde

Um zu verstehen, wie Straches Abschneiden die künftigen Koalitionsmöglichkeiten beeinflusst, ist ein Blick auf die Modalitäten der Mandatsverteilung in Wien erforderlich: Die Mehrheit der Mandate wird im ersten Ermittlungsverfahren über die 18 Wahlkreise vergeben. „Um ein Grundmandat zu gewinnen, sind rund 20 Prozent der Stimmen in einem der Wahlkreise erforderlich“, sagt Politologe Peter Filzmaier. Für Straches Liste sei dies de facto irrelevant, weil nicht davon auszugehen sei, dass sie in einem der Wahlkreise so viele Stimmen erzielen werde.