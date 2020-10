Wählen in Zeiten von Corona: Was am Sonntag anders läuft

Wie viele Vorzugsstimmen können vergeben werden?

Insgesamt vier – drei bei der Gemeinderatswahl (an einen Wahlkreis-Kandidaten sowie an zwei Kandidaten vom Stadtwahlvorschlag) und eine bei der Bezirksvertretungswahl. In der Wahlzelle liegen die Listen mit den Kandidaten auf –‐also die Kreis-, Stadt- und Bezirkswahlvorschläge.

Ist es möglich, Partei A zu wählen, aber einer Person einer anderen Partei die Vorzugsstimme zu geben?

Nein. Jeder Kandidat, der eine Vorzugsstimme erhält, muss der gewählten Partei angehören. Ist das nicht der Fall, gilt der Grundsatz: Kreuz bei der Partei schlägt Vorzugsstimme. Die Partei gilt also als gewählt, die Vorzugsstimme ist ungültig.

Wozu sind Vorzugsstimmen überhaupt nötig?

Damit können die Wähler mitentscheiden, welche Personen ein Mandat bekommen. Denn auch von den Parteien weiter hinten gereihte Kandidaten können in den Gemeinderat einziehen, wenn sie genügend Vorzugsstimmen bekommen. In Wien sind die Hürden für die Vorreihung allerdings sehr hoch.

Kann man es sich eigentlich noch einmal anders überlegen, nachdem man eine Partei angekreuzt hat?

Ja. Kommt zwar sicher nicht allzu oft vor. Aber im Prinzip reicht es, sich beim Wahlleiter einen neuen Stimmzettel zu holen. Der alte Stimmzettel muss dann vor der Wahlbehörde zerrissen und zwecks Wahrung des Wahlgeheimnisses mitgenommen werden.

Wann steht das Wahlergebnis fest?

Heuer wahrscheinlich erst am Dienstag. Zwar weiß man am Sonntagabend gegen 20 Uhr, wie der Urnengang verlaufen ist. Infolge der Corona-Pandemie wurde heuer aber die Rekordanzahl von 382.214 Wahlkarten ausgegeben – und die werden erst am Montag ausgezählt.