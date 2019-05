EU-Wahl: Wie die Urnen zu den Wählern kommen

Normalerweise werden die Kaffeeautomaten ein Mal pro Woche aufgefüllt. Rund um die EU-Wahl am 26. Mai muss der Lieferant aber drei Mal so oft ins Logistikzentrum der MA54 in der Donaustadt kommen. "Sonst hamma a Revolution", verrät eine Mitarbeiterin halb im Scherz.

Denn vor dem Urnengang am Sonntag sind die Mitarbeiter im Dauereinsatz. Insgesamt 2.100 Wahlkabinen (davon 650 rollstuhlgerechte), 920 Wahlurnen, 2.670 Tische und 4.900 Stühle müssen rechtzeitig an die 1458 Wiener Wahlsprengel ausgeliefert (und danach wieder abgeholt) werden.