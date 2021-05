Wien verteilt demnächst PCR-Tests gratis auf der Straße

"Aus unserer Sicht schlagen sich die ersten erfolgten Öffnungsschritte in einer gesteigerten Teilnahme an 'Alles gurgelt' nieder. Wir sind gerüstet für einen weiteren Anstieg, wenn weitere Öffnungsschritte erfolgen", fasst der Sprecher des Stadtrats zusammen.

Am gestrigen Mittwoch wurden laut medizinischem Krisenstab der Stadt Wien 124.000 Corona-Testbefunde eingemeldet. Davon waren 64.852 PCR-Tests - ein Großteil davon kam über "Alles gurgelt" - und 59.148 Antigen-Schnelltests.

2.800 aktiv Erkrankte

Was generell das Infektionsgeschehen in der Stadt anbelangt, so wurden für Mittwoch 301 positive Test-Befunde eingemeldet, hieß es in einer Aussendung des Krisenstabes. Abzüglich von Datenbereinigungen aus den vergangenen Tagen gibt es 219 neue Fälle. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie in der Bundeshauptstadt 135.522 positive bestätigte Testungen und 2.234 Todesfälle aufgrund von bzw. an den Folgen von Covid-19 dokumentiert. Aktiv an der Infektion laborieren 2.816 Personen, wieder gesund sind 130.472.

In den Spitälern ist die Zahl der Covid-Patientinnen und -Patienten weiter zurückgegangen. Laut Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums werden derzeit 438 Menschen in Krankenhäusern betreut. Das sind um 24 weniger als am Mittwoch und um 100 weniger als noch vor einer Woche (minus 18,6 Prozent). Intensivmedizinische Behandlung benötigen 169 Personen. Das sind um vier weniger als am Mittwoch und um zwölf weniger als noch vor einer Woche (minus 6,6 Prozent).

Der Wiener Gesundheitsverbund, der gemeinsam mit den Ordensspitälern die Betreuung von Covid-Kranken stemmt, sprach heute erstmals klar von einem Rückgang bei den Belagszahlen, bisher wurde auf eine Stabilisierung auf hohem Niveau verwiesen. "Wir sehen mittlerweile einen Rückgang bei den Covid-Patientinnen und -Patienten und hoffen, dass sich das weiter fortsetzt", sagte ein Sprecher des Gesundheitsverbundes der APA.