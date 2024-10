Universitätsstraße: „Klimafitte“ Verkehrsader mit dunklem Asphalt

„ Raus aus dem Asphalt !“ lautet unter Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) das große Motto in der Wiener Stadtgestaltung.

Für zig Millionen Euro wurden und werden an mehr als zwei Dutzend Orten „Straßen und Plätze entsiegelt, gekühlt und begrünt – für eine zukünftige Anpassung an den Klimawandel, um den öffentlichen Raum in Wien klimafit zu machen und die Aufenthaltsqualität zu verbessern“, heißt es auf der Rathaus-Homepage.