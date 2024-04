Wiener Universitätsstraße wird umgestaltet: Zwei Fahrstreifen fallen weg

Auf der Universitätsstraße wird bald schon auf mehreren Ebenen gebaut. Während sich die U-Bahn-Arbeiten in die Tiefe verlagern, wird an der Oberfläche mit der Umgestaltung der Straße begonnen.

Schon bis Ende des Jahres soll die Universitätsstraße „klimafit“ werden, erklärten Planungsstadträtin Ulli Sima und Öffi-Stadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) beim symbolischen Spatenstich am Freitag. Dafür werden die Gleise der Linien 43 und 44 – die während den Arbeiten verlegt wurden – in ihre finale Position an den Rand der Straße gebracht. „Damit wird es noch weniger Probleme mit Querungen von Autos geben“, so Sima.

Drei Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg

Einen neuen, baulich getrennten – durch eine neue Baumreihe – rund drei Meter breiter, Zwei-Richtungs-Radweg wird ebenfalls entstehen. Weil einige der Flächen aber noch für den U-Bahn-Ausbau benötigt werden, wird der neue Zwei-Richtungs-Radweg vorübergehend noch teils als Ein-Richtungs-Radweg, teils als gemischter Geh- und Radweg dienen. Ab Herbst 2025 soll der Radweg dann aber auf der gesamten Strecke von Schottentor bis Landesgerichtsstraße in beide Richtungen befahrbar sein, heißt es.