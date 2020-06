Wien und seine Radfahrer: Konflikte gibt es schon seit 130 Jahren

Vom Laufrad zum Rad

1817 erfand der deutsche Forstbeamte Karl Drais die Laufmaschine – ein Gefährt ähnlich dem heutigen Laufrad. Seine Idee wurde in ganz Europa kopiert. „So wurde er nicht reich, aber überall tauchten Laufmaschinen auf“, erklärt Anne-Katrin Ebert vom Technischen Museum.

Spielzeug der Aristokratie

Schon das Laufrad, aber auch das um 1860 in Frankreich erfundene Vélocipède mit Pedalen am Vorderrad waren ein Phänomen der Aristokratie. Die Fahrradindustrie fasste in England Fuß, es wurden Hochräder, Dreiräder, Tandems gebaut. Besonders erstere waren ein Vergnügen für waghalsige junge Männer.

Die Tandems waren sonntags in den Parks für die Brautschau beliebt, man konnte eine Dame einladen und ohne Blicke der Gouvernante eine Runde drehen. Ab 1890 wurde das handlichere Niederrad mit Kette zum Standard

Das beliebte „Bicycle“

Viele Räder, auch jene der Wiener damals, kamen aus England. Dank der Stahlindustrie waren die Räder wertiger. Viele Bräuche der Briten wurden in Wien übernommen, etwa die Gründungen von Bicycle-Klubs. Viele Anglizismen fanden Einzug in den Sprachgebrauch. „Noch heute werden ja die Räder in Zoll gemessen“, sagt Ebert