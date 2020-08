Wien soll eine Pilgerstätte für Klaus Wildbolz bekommen

Und zwar bei Bildhauer Wolfgang Karnutsch, der in Wien auch schon ein Denkmal für Lady Diana gestaltet hat. (Es befindet sich nach langwieriger Platzsuche nun in der öffentlich zugänglichen Parkanlage des Caritas-Pflegeheims in der Schönbrunner Straße.)

Karnutsch – der das gesamte Grab gestaltet hat – stellt die Büste aus süditalienischem Marmor her. Das erste Modell aus Ton ist schon fertig (siehe Bild links), im September beginnt er mit dem Meißeln „Mir war wichtig, seine positive Ausstrahlung und seinen Charme in der Büste widerzuspiegeln“, sagt Karnutsch.

Beim Modellieren habe sich eine „unvergessliche Stimmung“ im Atelier breitgemacht.