Udo Jürgens bekommt Ehrengrab in Wien

Udo Jürgens erhält ein Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof. Das bestätigte am Dienstag das Büro des Wiener Kulturstadtrats Andreas Mailath-Pokorny ( SPÖ). "Es ist eine große Ehre für uns, dass Jürgens hier in Wien seine letzte Ruhestätte findet", sagt eine Sprecherin.

Zwar lebte der Künstler zuletzt in der Schweiz, dennoch war er auch Wien sehr eng verbunden. So begeisterte er über Jahrzehnte hinweg immer wieder seine Fans mit Auftritten in der Stadthalle. " Wien ist meine Sehnsuchtsstadt", verriet er noch bei seinem letzten Konzert seinen Zuhörern. Schließlich habe ihn die Stadt als Künstler großgemacht.