Wiener Silvesterpfad mit acht Stationen und Lasershow statt Feuerwerk

Die restlichen Stationen in der City werden bereits ab 14 Uhr bespielt: Von der Freyung ausgehend führt der Silvesterpfad zunächst weiter über den Platz Am Hof und weiter auf den Graben. Nach der Bühne am Stephansplatz gelangt man über die Kärntner Straße weiter zum Neuen Markt.

Beim Wintermarkt am Riesenradplatz im Prater gibt es ab 20 Uhr Programm. Sperrstunde ist an allen Station um 2 Uhr früh.

Die Programm-Highlights

Die Bühne am Rathausplatz wartet mit der Tribute Show "Falco - In Concert" auf. Synchron zu Performance-Mitschnitten des Künstlers interpretiert Falcos Original-Band zahlreiche seiner bekanntesten Nummern. Auch andere Künstler sind mit dabei, etwa Alkbottle-Frontman Roman Gregroy, Kabinenparty-Rapper Skero, Schauspieler Johannes Krisch oder Hip-Hop-Sängerin Yasmo.

Wichtigster Programmpunkt ist die Lasershow anstelle eines Feuerwerks: Das achtminütige Lichtspektakel startet um Mitternacht und ist zu Strauss‘ Donauwalzer-Klängen synchronisiert.