Silvesterpfad: Ampelsystem für Fußgänger, U-Station Stephansplatz gesperrt

Auf den vielen Neujahrsständen werden vor allem die leuchtenden Stofftier-Hauben um 15 Euro und in Form von Schweinen, Spiderman oder auch dem Pikacu verkauft. Am Graben stehen Menschen Schlange beim Container der Münze Austria: Dort kann man die Neujahsmünze "Schwein gehabt" in Kupfer oder einen Glücksjeton in Bronze kaufen.

Nach einer zweijährigen Pause aufgrund von Corona und den milden Temperaturen dieses Jahr wird mit einem großen Ansturm des Silvesterpfades gerechnet. Außerdem verläuft der Pfad nicht mehr über den Rathausplatz. Daher muss damit gerechnet werden, dass mehr Menschen rund um den Stephansplatz zu finden sein werden.

Rund um das Aeral - etwa bei Am Hof - gilt von 6 Uhr am 31.12. 2022 bis 6 Uhr am 1.1.2023 eine Absperrzone. Autos oder Fahrräder, die bis am Morgen des 31.12.2022 Uhr dort zu finden sind, werden abgeschleppt.