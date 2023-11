Wien: Schuleinschreibung startet heuer früher

Einschreiben lassen kann man sich nur an einer Schule - ob man dort dann auch einen Platz bekommt, ist aber nicht fix. Wenn an einer Schule mehr Kinder angemeldet werden als Plätze verfügbar sind, entscheiden Kriterien wie etwa ein Geschwisterkind an der Schule oder die Distanz des Schulwegs. Für den Fall des Falles kann ein Zweitwunsch geäußert werden.