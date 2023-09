Schule in Kärnten verbannt Tops mit Spaghetti-Trägern aus Klasse

Erneut sorgt eine Schule mit Bekleidungsvorschriften für Aufregung: In einer privaten Mittelschule in Klagenfurt müssen Schülerinnen und Schüler in "ordentlicher Bekleidung" zum Unterricht erscheinen, wurde den Erziehungsberechtigten im aktuellen Elternbrief kundgetan.

Was darunter zu verstehen ist, erläutert die Schulleitung ebenfalls in dem Schreiben, wie die Kleine Zeitung berichtet. Jedenfalls keine Leggings oder Jogginghosen, auch keine "Hotpants, keine zu kurzen bzw. bauchfreien Shirts" , heißt es – sogar Leibchen mit Spaghetti-Trägern sind demnach tabu. "Für Röcke und kurze Hosen gilt, nicht kürzer als eine Handbreite über dem Knie", lässt die Direktion weiters wissen.

