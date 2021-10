Wien: Schläge und Morddrohungen in zwei Wohnungen

In Wien-Favoriten ist es am Donnerstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Mann und dessen ehemaliger Lebensgefährtin gekommen. Zwar hatte die 42-Jährige aufgrund früherer Vorfälle bereits eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Freund erwirkt, trotzdem dürfte sie ihn dann aber in ihre Wohnung gelassen haben.

Dort tranken die beiden gemeinsam reichlich Alkohol, bis es schließlich erneut zu einem Streit kam. Der Mann und die Frau sollen sich dabei gegenseitig körperlich attackiert haben. Außerdem wird der 41-Jährige beschuldigt, seine Ex mit dem Umbringen bedroht zu haben.

Der Mann wurde deshalb vorläufig festgenommen. Bei beiden Beteiligten wurde eine Alkoholisierung von mehr als zwei Promille gemessen.