Bei Streit sprang ein Unbeteiligter einem Polizisten in den Rücken

Die Polizei konnte am Mittwochabend in der Blumauergasse in Wien-Leopoldstadt einen Streit zwischen zwei Männern schlichten.

Ein 42-jährige Fußgänger verhielt sich zunehmend aggressiver gegenüber einem Pkw-Lenker, weshalb die Beamten dazwischen gingen und die beiden Personen voneinander trennen mussten.