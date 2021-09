Mann wollte älterem Herren helfen und wurde mit Tod bedroht

Am Mittwochnachmittag beobachtete ein 48-Jähriger, wie zwei Männer einen älteren Herren in der Hackinger Straße in Wien-Penzing belästigt haben soll.

Der Mann wollte dem Herren helfen und ging dazwischen. Die zwei Österreicher im Alter von 21 und 24 Jahren zogen ein Messer und eine Pistole und bedrohten den Helfer mit dem Umbringen.