Trafikantin angezündet: Heute steht ihr Partner vor Gericht

Dieser habe die Beziehung retten wollen, das sei ihm nicht gelungen. Der Angeklagte habe die Tat „nicht geplant und nicht gewollt“. „Sie werden kein Monstrum hören, sondern einen weichen Menschen“, kündigte Schnarch an.

Die unfassbare Tat im Rückblick

Als er die Nummer eines ehemaligen Arbeitskollegen auf dem Handy seiner Partnerin fand, habe sich der Angeklagte „ausgenutzt“ gefühlt, so die Staatsanwältin. Aufgrund des installierten Abhörgeräts bekam der 47-Jährige schließlich mit, dass seine Freundin einen Detektiv engagiert hatte. Laut Anklage teilte er ihr darauf hin zwei Tage vor der Tat mit, sie mache ihn „narrisch, bis ich dich verbrenne in deinem Geschäft“. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits vier Liter Benzin gekauft und zu Hause in kleine Fläschchen abgefüllt.

Am 5. März traf die 35-Jährige den Detektiv in ihrem Geschäft. Der Angeklagte hörte mit, wie die Frau diesem gegenüber die „endgültige Trennung“ von ihrem Partner in den Raum stellte. Der Detektiv empfahl, einen Peilsender am Auto des 47-Jährigen anzubringen, weil sich die Frau vor der Reaktion des Ägypters fürchtete. Darauf hin habe der 47-Jährige „eine Riesenwut“ bekommen und sei schnurstracks mit Benzin zur Trafik gefahren, schilderte de Staatsanwältin das weitere Geschehen.

Die 35-Jährige wurde vom Angeklagten zu Boden geschlagen. Er schlang ein Kabel um ihren Hals und drosselte sie - laut Anklage zwei Minuten lang. Er goss Benzin auf den Körper der Frau und zündete sie an. Dann verließ der 47-Jährige die Trafik, wobei er das Geschäft hinter sich abschloss.

Zwei Passanten bekamen die Flammen im Inneren mit und zertrümmerten mit einem Einkaufswagen die Glastür. Den alarmierten Rettungskräften gegenüber war die 35-Jährige noch in der Lage, das Erlebte kurz zu schildern und den Namen des vom Tatort Geflüchteten zu buchstabieren.

Die lebensgefährlich Verletzte wurde in einem Spital intensivmedizinisch behandelt. Wochenlang kämpften die Frau und die Ärzte um das Leben der 35-Jährigen, ein Arm und ein Bein mussten ihr amputiert werden. Am 3. April starb die Frau an einem Multiorganversagen infolge der erlittenen Brandwunden. „Sie hat den Kampf nach 30 Tagen Schmerz und Leid verloren“, bemerkte dazu die Staatsanwältin.