Frau angezündet: Verdächtiger soll sie zuvor abgehört haben

Nadine W. hatte Angst. Jene Trafikantin, die in der Vorwoche in ihrem Geschäft in der Nussdorfer Straße in Wien mit Benzin übergossen und angezündet wurde, hatte kurz zuvor einen Detektiv engagiert. Er sollte ihren On-Off-Lebensgefährten überwachen. Auch einem Bekannten erzählte sie davon, der daraufhin meinte: „Der gehört eingesperrt.“

Was jedoch niemand ahnen konnte: Der Mann dürfte all diese Gespräche in der Trafik mitgehört haben. Er soll bereits vor 1,5 Jahren eine Wanze im Geschäft installiert haben. Eine weitere soll sich in seiner Wohnung befunden haben – da dürfte er mitgehört haben, wie die Polizei nach ihm suchte.