Anrainer unter Schock: Tränen vor der Trafik

Künstliches Koma

„Sie ist am Leben, aber derzeit im künstlichen Koma“, sagt eine andere Dame. Sie sagt, sie kenne die Trafikantin gut. „Ihre Beziehung war eine On-off-Beziehung seit vier Jahren“, sagt sie. „Als ich von der Attacke gehört habe, hatte ich befürchtet, dass es etwas mit ihm zu tun hat“, sagt sie weiter. Sie haben ihn angerufen, aber nicht erreicht.

Fast jeder Passant bleibt vor der Tür stehen. Auf der rechten Seite des Eingangs klebt ein Zettel: „35-jährige Trafikantin wurde hier am 5. März von Ex-Partner angezündet“, darunter wird aufgerufen, gegen Gewalt an Frauen am kommenden Frauentag am 8. März (17 Uhr am Stephansplatz) in Wien zu demonstrieren.

„Nach der Terrorattacke ist das wieder ein großer Schock – so etwas ist in Wien noch nie passiert“, sagt ein Herr. Auch er legt Blumen auf die Stufe der Trafik, neben die eingepackten Zeitungen.