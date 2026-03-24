Wiener Schanigärten eröffnen: Hoffen auf bessere Sommersaison

Manche Termine sind in Wien sakrosankt, wie die Eröffnung der Schanigartensaison – manchmal mit, manchmal ohne göttlichen Segen von Dompfarrer Toni Faber. Auch wenn die Saison in Wien im Grunde genommen gar kein Ende mehr hat, da die Schanigärten mittlerweile auch im Winter offen halten dürfen. Symbolisch eröffnet wurde am Dienstag daher die Sommersaison 2026, diesmal im Café Landtmann und wie gewohnt von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wiens Wirtschaftskammer-Chef und Wirtschaftsbund-Präsident Walter Ruck. Letzterer geriet zuletzt wegen Postenschacher-Vorwürfen stark unter Druck, der KURIER berichtete.

Dass darunter auch die enge politische Freundschaft von Ludwig und Ruck gelitten haben könnte, ließ man sich am Dienstag nicht anmerken. Gelobt wurde beiderseits die gute und enge Zusammenarbeit, die beispielhaft sei, und die „gelebte Sozialpartnerschaft. Ich bedanke mich bei dir, lieber Präsident“, betonte Ludwig. Neu in der Runde ist Thomas Peschta, seit Mai 2025 Gastro-Obmann, der seine erste Schanigarten-Eröffnung absolvierte. Auch seine Bestellung geriet zuletzt in Zusammenhang mit Ruck in die Schlagzeilen. Branche hofft auf besseren Sommer als 2025 Nach dem verregneten Sommer 2025 – vor allem der sonst so starke Mai als Teil der Hochsaison fiel ins Wasser – hofft die Branche heuer auf eine bessere Schanigartensaison. In der ganzen Stadt gibt es rund 4.375 Schanigärten – im Vergleich zu 2025 mit 3.500 Schanigärten ein sattes Plus. Von den 4.375 Schanigärten sind laut Wirtschaftskammer rund die Hälfte ganzjährig in Betrieb.

Die Legende vom Schani Die Legende: Als Johann Jakob Tarone erstmals mit offizieller Erlaubnis Tische und Stühle vor sein Lokal am Graben stellte, um am „Limonadenzelt“ Erfrischungen anzubieten, war ihm wohl nicht bewusst, dass er damit den Grundstein für die heutigen Schanigärten legte. Der Name geht laut Legende auf die Anweisung des Wirts an seinen Gehilfen zurück: „Schani, trag den Garten raus!“ Passiert sein soll das erstmals im Jahr 1750, manche Quellen sprechen von 1754. Was heute gilt: Im Unterschied zu Gastgärten stehen Schanigärten auf öffentlichem Grund. Seit September 2023 können Schanigärten ganzjährig geöffnet bleiben. Die Fläche darf im Winter aber nicht als Lagerfläche genutzt werden. Ab 22 Uhr gilt Zimmerlautstärke, geöffnet ist üblicherweise bis 23 Uhr. Eine Verlängerung bis 24 Uhr ist in bestimmten Gebieten möglich.

Die Regelung funktioniere für alle gut, Anrainer und Gastronomen. Schwarze Schafe, die sich nicht an die Vorschriften halten, gibt es laut Stadt und Wiener Wirtschaftskammer kaum. Insgesamt habe es inklusive der Überprüfung von Beschwerden 1.200 Kontrollen gegeben. Spürbar sei laut Peschta bei Gästen aktuell eine Konsumzurückhaltung: Verzichtet werde etwa auf die zweite Melange oder eine Nachspeise. Auf höhere Umsätze hofft man daher durch die Besucher des Eurovision Song Contest im Mai. Und auf viele Fans, die die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft, zu der sich auch Österreich qualifiziert hat, im Schanigarten verfolgen wollen.