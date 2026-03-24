Wien

Wiener Schanigärten eröffnen: Hoffen auf bessere Sommersaison

Trotz Vorwürfen gegen Walter Ruck demonstrierte Bürgermeister Ludwig Einigkeit. Die Gastro hofft auf einen besseren Sommer als 2025.
Verena Richter
24.03.2026, 16:10

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Eröffnung der Schanigartensaison in wien

Manche Termine sind in Wien sakrosankt, wie die Eröffnung der Schanigartensaison – manchmal mit, manchmal ohne göttlichen Segen von Dompfarrer Toni Faber. Auch wenn die Saison in Wien im Grunde genommen gar kein Ende mehr hat, da die Schanigärten mittlerweile auch im Winter offen halten dürfen.

Symbolisch eröffnet wurde am Dienstag daher die Sommersaison 2026, diesmal im Café Landtmann und wie gewohnt von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wiens Wirtschaftskammer-Chef und Wirtschaftsbund-Präsident Walter Ruck. Letzterer geriet zuletzt wegen Postenschacher-Vorwürfen stark unter Druck, der KURIER berichtete. 

Ein Brief birgt neue Vorwürfe gegen Walter Ruck

Dass darunter auch die enge politische Freundschaft von Ludwig und Ruck gelitten haben könnte, ließ man sich am Dienstag nicht anmerken. Gelobt wurde beiderseits die gute und enge Zusammenarbeit, die beispielhaft sei, und die „gelebte Sozialpartnerschaft. Ich bedanke mich bei dir, lieber Präsident“, betonte Ludwig.

Neu in der Runde ist Thomas Peschta, seit Mai 2025 Gastro-Obmann, der seine erste Schanigarten-Eröffnung absolvierte. Auch seine Bestellung geriet zuletzt in Zusammenhang mit Ruck in die Schlagzeilen.

Branche hofft auf besseren Sommer als 2025

Nach dem verregneten Sommer 2025 – vor allem der sonst so starke Mai als Teil der Hochsaison fiel ins Wasser – hofft die Branche heuer auf eine bessere Schanigartensaison. In der ganzen Stadt gibt es rund 4.375 Schanigärten – im Vergleich zu 2025 mit 3.500 Schanigärten ein sattes Plus. Von den 4.375 Schanigärten sind laut Wirtschaftskammer rund die Hälfte ganzjährig in Betrieb.

Die Regelung funktioniere für alle gut, Anrainer und Gastronomen. Schwarze Schafe, die sich nicht an die Vorschriften halten, gibt es laut Stadt und Wiener Wirtschaftskammer kaum. Insgesamt habe es inklusive der Überprüfung von Beschwerden 1.200 Kontrollen gegeben.

Spürbar sei laut Peschta bei Gästen aktuell eine Konsumzurückhaltung: Verzichtet werde etwa auf die zweite Melange oder eine Nachspeise. Auf höhere Umsätze hofft man daher durch die Besucher des Eurovision Song Contest im Mai. Und auf viele Fans, die die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft, zu der sich auch Österreich qualifiziert hat, im Schanigarten verfolgen wollen.

Ruck zu Postenschacher-Vorwurf: "Hätte gerne mehr Funktionäre wie meinen Sohn"

Eine Segnung gab es bei der diesjährigen Saisoneröffnung übrigens nicht. Dass die Temperaturen ab Freitag wieder abfallen, muss aber nicht als  Eine Segnung gab es bei der diesjährigen Eröffnung übrigens nicht. Dass die Temperaturen ab Donnerstag wieder abfallen, muss aber nicht als schlechtes Himmelszeichen gewertet werden. Hoffentlich.

Michael Ludwig Wien Wirtschaftskammer Österreich Eurovision Song Contest
Agenturen  | 

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