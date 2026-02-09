Die Vorwürfe gegen Wiens Wirtschaftskammer- und Wirtschaftsbund-Chef Walter Ruck reißen nicht ab: Nun steht der ÖVP-Politiker für vorgefertigte Rücktrittserklärungen, die seine Funktionäre im Fall des Falles dann „gezwungenermaßen“ zu unterfertigen haben, in der Kritik.

Am Wochenende berichtete das Profil über die gängige Praxis innerhalb der Wiener Wirtschaftskammer und des Wirtschaftsbundes, über die bis dato nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen wird. Im Standard wagte sich nun erstmals eine ehemalige Funktionärin namentlich an die Öffentlichkeit: die ÖVP-Politikerin Maria Neumann.

Die Nationalratsabgeordnete betreibt im 6. Bezirk in Wien eine Maßschneiderei und war lange Zeit in der Wiener Wirtschaftskammer als (durchaus angesehene) Spartenobfrau aktiv. Dann kam der 1. April 2025, an dem sie – wie der Standard berichtet – zu Ruck und Wirtschaftsbund-Direktor Florian Kollenz gerufen wurde. In dem Termin sei ihr mitgeteilt worden, dass Ruck künftig „eine andere Person mit der Führung der Sparte betrauen wolle“.